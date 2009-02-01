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Верхотуров Василий Михайлович

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Место рождения

Чернильщиково, ЗАТО Северск, Томская область

Дата рождения

07.01.1927

Дата смерти

?.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1927

Отец: Верхотуров Михаил Кузьмич (Косъмич)

Мать: Верхотурова Елена Силовна (Семеновна)

Чернильщиково, ЗАТО Северск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхотурова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
19.11.1955

Дочь: Бушменкова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Верхотурова Надежда Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.05.1960

Дочь: Верхотурова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Верхотурова Надежда Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1964

Дочь: Верхотурова Марина Васильевна

Мать ребёнка: Верхотурова Надежда Михайловна

Центральный, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
?.02.2009
Березовский, Березовский, Кемеровская область

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