Верхотуров Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.01.1927
Дата смерти?.02.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1955
Дочь: Бушменкова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Верхотурова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
04.05.1960
Дочь: Верхотурова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Верхотурова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
24.11.1964
Дочь: Верхотурова Марина Васильевна
Мать ребёнка: Верхотурова Надежда Михайловна
Центральный, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
?.02.2009
Березовский, Березовский, Кемеровская область