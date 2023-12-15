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Апрелев Алексей Федорович

Место рождения

д.Горки

Дата рождения

1630

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: Апрелев Федор Ларионович

Мать: Улита Андреева

д.Горки
а в той деревне живет сын ево Федоров Алексей Апрелев 80 лет ево Марфа 50 лет дети Андреян 5 лет Артемей 4 лет .
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Апрелев Андреян Алексеевич

Мать ребёнка: Апрелева Марфа

Рождение ребёнка
1706

Сын: Апрелев Артемий Алексеевич

Мать ребёнка: Апрелева Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Апрелева Марфа

Военная служба
Неизвестно
драгун
Смерть
После 1710
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