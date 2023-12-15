Апрелев Алексей Федорович
Место рожденияд.Горки
Дата рождения1630
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: Апрелев Федор Ларионович
Мать: Улита Андреева
д.Горки
а в той деревне живет сын ево Федоров Алексей Апрелев 80 лет ево Марфа 50 лет дети Андреян 5 лет Артемей 4 лет .
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Апрелев Андреян Алексеевич
Мать ребёнка: Апрелева Марфа
Рождение ребёнка
1706
Сын: Апрелев Артемий Алексеевич
Мать ребёнка: Апрелева Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апрелев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Апрелева Марфа
Военная служба
Неизвестно
драгун
Смерть
После 1710