Апрелева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апрелева Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Апрелев Андреян Алексеевич

Отец ребёнка: Апрелев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1706

Сын: Апрелев Артемий Алексеевич

Отец ребёнка: Апрелев Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Апрелев Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
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