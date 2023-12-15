Апрелева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Апрелев Андреян Алексеевич
Отец ребёнка: Апрелев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1706
Сын: Апрелев Артемий Алексеевич
Отец ребёнка: Апрелев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апрелев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Апрелев Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно