Комлев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомлев Владимир

Комлев Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1968

Дочь: Кислицына Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Комлева-Ляхова Варвара Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комлев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close