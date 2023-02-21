Комлев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1968
Дочь: Кислицына Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Комлева-Ляхова Варвара Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комлев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно