Пчелкина (Гапон) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Пчелкин Никон
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Антонина Никоновна
Отец ребёнка: Пчелкин Никон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пчелкин Никон
Смерть
Неизвестно