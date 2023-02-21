Пчелкина (Гапон) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелкина (Гапон) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Пчелкин Сергей Никонович

Отец ребёнка: Пчелкин Никон

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Антонина Никоновна

Отец ребёнка: Пчелкин Никон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пчелкин Никон

Смерть
Неизвестно
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