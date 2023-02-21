Пчелкин Никон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелкин Никон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Пчелкин Сергей Никонович

Мать ребёнка: Пчелкина Татьяна Михайловна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Антонина Никоновна

Мать ребёнка: Пчелкина Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пчелкина Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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