Безпалова Настасья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безпалова Настасья Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Безпалов Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Безпалов Иван Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
19
Рождение ребёнка
13.04.1868

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Безпалов Иван Васильев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безпалов Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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