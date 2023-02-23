Безпалова Настасья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Безпалов Иван Васильев
Место жительства
1858
19
Рождение ребёнка
13.04.1868
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Безпалов Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно