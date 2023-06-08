Собенников Иннокентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1926
Дата смерти13.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1926
Отец: Собенников Никон
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Собенников Александр
Мать ребёнка: Собенникова Галина
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Собенников Сергей
Мать ребёнка: Собенникова Галина
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Собенников Анатолий
Мать ребёнка: Собенникова Галина
Развод
Неизвестно
Жена: Собенникова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Смерть
13.07.1990
Причина смерти: Сердечный приступ