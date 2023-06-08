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Собенников Иннокентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1926

Дата смерти

13.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1926

Отец: Собенников Никон

Мать: Собенникова Софья Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Собенников Александр

Мать ребёнка: Собенникова Галина

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Собенников Сергей

Мать ребёнка: Собенникова Галина

Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Собенников Анатолий

Мать ребёнка: Собенникова Галина

Развод
Неизвестно

Жена: Собенникова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Смерть
13.07.1990
Причина смерти: Сердечный приступ
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