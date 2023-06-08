(Яковлева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Отец Тамары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Юрий
Отец ребёнка: Отец Тамары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Отец Тамары
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно