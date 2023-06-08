(Яковлева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Отец Тамары

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Юрий

Отец ребёнка: Отец Тамары

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Отец Тамары

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собенников Иннокентий

Смерть
Неизвестно