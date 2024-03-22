Гамалея (Квитка) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамалея (Квитка) Марфа Григорьевна

Гамалея (Квитка) Марфа Григорьевна

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Около 1721

Муж: Гамалея Василий Андреевич

Лохвица, Полтавська область
Место жительства
1726
Лохвица, Полтавська область
Вдова Василия Гамалеи вскоре после смерти мужа постриглась в монашки и стала позднее игуменею Харьковского Нехорошевского монастыря, отдала имения мужа его братьям Георгию и Ивану.
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Смерть
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Захоронена в Харьковском Нехорошевском монастыре
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close