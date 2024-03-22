Гамалея (Квитка) Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Бракосочетание
Около 1721
Место жительства
1726
Вдова Василия Гамалеи вскоре после смерти мужа постриглась в монашки и стала позднее игуменею Харьковского Нехорошевского монастыря, отдала имения мужа его братьям Георгию и Ивану.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Захоронена в Харьковском Нехорошевском монастыре