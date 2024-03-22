(Васильева) Любовь Агаповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти24.08.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Год рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
24.08.1909 ст.
Запись № 54 о смерти 24 августа 1909 года крестьянской дочери девицы с. Верх-Чиковского Любови Агаповны Васильевой. Умерла в 31 год от чахотки.
Похороны
26.08.1909 ст.
Похоронена "на кладбище села Верх-Чикского".