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(Васильева) Любовь Агаповна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

24.08.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Васильев Агап Фёдорович

Мать: Васильева Евдокия Викуловна (Вуколова)

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Год рождения исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
24.08.1909 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 54 о смерти 24 августа 1909 года крестьянской дочери девицы с. Верх-Чиковского Любови Агаповны Васильевой. Умерла в 31 год от чахотки.
Похороны
26.08.1909 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена "на кладбище села Верх-Чикского".
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