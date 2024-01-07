Власенко (Глечикова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глечиков ?
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Суховеева Евгения Моисеевна
Отец ребёнка: Власенко Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власенко Кирилл Моисеевич
Отец ребёнка: Власенко Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дыба Митродора Моисеевна
Отец ребёнка: Власенко Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власенко Илларион Моисеевич
Отец ребёнка: Власенко Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власенко Андрей Моисеевич
Отец ребёнка: Власенко Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власенко Арсений Моисеевич
Отец ребёнка: Власенко Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власенко Моисей
Смерть
Неизвестно