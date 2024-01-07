Власенко (Глечикова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власенко (Глечикова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глечиков ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Суховеева Евгения Моисеевна

Отец ребёнка: Власенко Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власенко Кирилл Моисеевич

Отец ребёнка: Власенко Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дыба Митродора Моисеевна

Отец ребёнка: Власенко Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власенко Илларион Моисеевич

Отец ребёнка: Власенко Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власенко Андрей Моисеевич

Отец ребёнка: Власенко Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власенко Арсений Моисеевич

Отец ребёнка: Власенко Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власенко Моисей

Смерть
Неизвестно
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