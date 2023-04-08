- (Пестова) Анна Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- (Пестова) Анна Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Пестов Адриан Макарович

Мать: Пестова Екатерина Архиповна

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