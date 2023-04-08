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Пестова Екатерина Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Пестов Михаил Андрианович

Отец ребёнка: Пестов Адриан Макарович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: - Екатерина Андриановна

Отец ребёнка: Пестов Адриан Макарович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: - Анна Андриановна

Отец ребёнка: Пестов Адриан Макарович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: - Анастасия Андриановна

Отец ребёнка: Пестов Адриан Макарович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Пестов Василий Андрианович

Отец ребёнка: Пестов Адриан Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Адриан Макарович

Смерть
Неизвестно
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