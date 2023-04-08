Пестова Екатерина Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Пестов Михаил Андрианович
Отец ребёнка: Пестов Адриан Макарович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: - Екатерина Андриановна
Отец ребёнка: Пестов Адриан Макарович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: - Анна Андриановна
Отец ребёнка: Пестов Адриан Макарович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: - Анастасия Андриановна
Отец ребёнка: Пестов Адриан Макарович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Пестов Василий Андрианович
Отец ребёнка: Пестов Адриан Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно