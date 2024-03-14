(Башкирова) Вера Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Башкирова) Вера Семёновна

(Башкирова) Вера Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Башкиров Семён Сергеевич

Мать: Башкирова Дарья Михайловна

Восприемник
15.12.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Варвара Максимовна Башкирова
Восприемник
28.08.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наталья Максимовна Башкирова
Восприемник
02.08.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Илья Максимович Башкиров
Восприемник
05.04.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Мария Ивановна Еремина
Восприемник
23.06.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Пётр Максимович Башкиров
Восприемник
17.12.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Варвара Александровна Сыромятникова
Восприемник
14.01.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евгения Максимовна Башкирова
Восприемник
09.10.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Пелагея Андреевна (Максимова) Еремина
Восприемник
08.03.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Максимович Башкиров
Восприемник
14.07.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Андрей Максимович Башкиров
Восприемник
27.11.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Екатерина Алексеевна Башкирова
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close