(Башкирова) Вера Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Восприемник
15.12.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Варвара Максимовна Башкирова
Восприемник
28.08.1900
Наталья Максимовна Башкирова
Восприемник
02.08.1902
Илья Максимович Башкиров
Восприемник
05.04.1903
Мария Ивановна Еремина
Восприемник
23.06.1904
Пётр Максимович Башкиров
Восприемник
17.12.1905
Варвара Александровна Сыромятникова
Восприемник
14.01.1909
Евгения Максимовна Башкирова
Восприемник
09.10.1910
Пелагея Андреевна (Максимова) Еремина
Восприемник
08.03.1911
Василий Максимович Башкиров
Восприемник
14.07.1912
Андрей Максимович Башкиров
Восприемник
27.11.1913
Екатерина Алексеевна Башкирова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920