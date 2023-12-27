Башкирова (Сыромятникова) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
04.11.1872
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1873
Сын: Башкиров Сергей Степанович
Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
13.08.1875
Сын: Башкиров Максим Семёнович
Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Вера Семёновна
Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
13.05.1888
Сын: Башкиров Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
01.04.1890
Дочь: Матрёна Семёновна
Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
01.04.1890
Сын: Башкиров Василий Семёнович
Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
06.03.1891
Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
09.09.1894
Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич
Рождение ребёнка
17.07.1896
Сын: Башкиров Афанасий Семёнович
Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920