Башкирова (Сыромятникова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Сыромятникова) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Сыромятников Михаил Яковлевич

Мать: Сыромятникова Синклитикия Елисеевна

Бракосочетание
04.11.1872

Муж: Башкиров Семён Сергеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
03.10.1873

Сын: Башкиров Сергей Степанович

Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.08.1875

Сын: Башкиров Максим Семёнович

Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Вера Семёновна

Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич

Рождение ребёнка
13.05.1888

Сын: Башкиров Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1890

Дочь: Матрёна Семёновна

Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Башкиров Василий Семёнович

Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1891

Сын: Башкиров Иван Семёнович

Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1894

Сын: Башкиров Иван Семёнович

Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.07.1896

Сын: Башкиров Афанасий Семёнович

Отец ребёнка: Башкиров Семён Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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