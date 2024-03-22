Александрова (Савинова) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
26.03.1858
Дочь: Александра Владимировна
Отец ребёнка: Александров Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
26.03.1858
Сын: Александров Николай Владимирович
Отец ребёнка: Александров Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно