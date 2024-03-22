Александрова (Савинова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Савинова) Мария Дмитриевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Савинов Дмитрий Михайлович

Мать: Савинова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1858

Дочь: Александра Владимировна

Отец ребёнка: Александров Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1858

Сын: Александров Николай Владимирович

Отец ребёнка: Александров Владимир Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Владимир Михайлович

Смерть
Неизвестно
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