Ковригин Федор Емельянович
Место рожденияс. Петропавловка
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Ковригин Емельян Алексеевич
с. Петропавловка
Бракосочетание
15.06.1918
Рождение ребёнка
02.07.1927
Мать ребёнка: Ковригина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
20.10.1938
Сын: Ковригин Виктор Федорович
Мать ребёнка: Ковригина Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно