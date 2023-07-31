Ковригин Федор Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригин Федор Емельянович

Место рождения

с. Петропавловка

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

1927 г.р.
1938 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ковригин Емельян Алексеевич

Мать: не указана

с. Петропавловка
Бракосочетание
15.06.1918

Жена: Ковригина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
02.07.1927

Сын: Ковригин Иван Федорович

Мать ребёнка: Ковригина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
20.10.1938

Сын: Ковригин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Ковригина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковригина Евдокия Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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