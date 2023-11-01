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Плещеев Фёдор Алексеевич
Плещеев Фёдор Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Пол
Мужской
Отец
Плещеев Алексей Алексеевич
1862 г.р.
Мать
Плещеева (Кривцова) Софья Фёдоровна
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Плещеев Алексей Алексеевич
Мать:
Плещеева Софья Фёдоровна
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