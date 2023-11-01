Плещеева (Кривцова) Софья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1869
Дата смерти01.07.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1885
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Плещеев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.08.1888
Дочь: Плещеева Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Плещеев Алексей Алексеевич
Смерть
01.07.1950