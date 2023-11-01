Плещеева (Кривцова) Софья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плещеева (Кривцова) Софья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1869

Дата смерти

01.07.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1885

Муж: Плещеев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Плещеев Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Плещеев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.08.1888

Дочь: Плещеева Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Плещеев Алексей Алексеевич

Смерть
01.07.1950

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