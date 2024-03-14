Налейкина (Крайнова) Татьяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Крайнов Семён Николаевич
Восприемник
03.09.1905
Александр Михайлович Ибряимов
Восприемник
06.11.1910
Анастасия Петровна Щерина
Бракосочетание
17.02.1911
Поручители по жениху: Демин и Сорокин Поручители по невесте: Крайнов и Елясин
Рождение ребёнка
09.01.1912
Сын: Налейкин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Налейкин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Налейкин Павел Николаевич
Отец ребёнка: Налейкин Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Налейкин Николай Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920