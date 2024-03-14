Налейкина (Крайнова) Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налейкина (Крайнова) Татьяна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Крайнов Семён Николаевич

Мать: не указана

Восприемник
03.09.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александр Михайлович Ибряимов
Восприемник
06.11.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анастасия Петровна Щерина
Бракосочетание
17.02.1911

Муж: Налейкин Николай Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Демин и Сорокин Поручители по невесте: Крайнов и Елясин
Рождение ребёнка
09.01.1912

Сын: Налейкин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Налейкин Николай Григорьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Налейкин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Налейкин Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Налейкин Николай Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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