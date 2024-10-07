Налейкин Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1889
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1889
Место жительства
Неизвестно
Крещение
19.05.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1911
Рождение ребёнка
09.01.1912
Сын: Налейкин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Налейкина (Крайнова) Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Налейкин Павел Николаевич
Мать ребёнка: Налейкина (Крайнова) Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: (Налейкина) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Налейкина (Крайнова) Татьяна Семёновна
Смерть
После 16.02.1920