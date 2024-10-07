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Налейкин Николай Григорьевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.05.1889

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1889

Отец: Налейкин Григорий Васильевич

Мать: Налейкина (Силантьева) Феоктиста Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.05.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1911

Жена: Налейкина (Крайнова) Татьяна Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.01.1912

Сын: Налейкин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Налейкина (Крайнова) Татьяна Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Налейкин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Налейкина (Крайнова) Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: (Налейкина) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Налейкина (Крайнова) Татьяна Семёновна

Смерть
После 16.02.1920

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