Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

1744 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Сергей

Мать: Домна Фролова

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