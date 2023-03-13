Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Отец

Мать

1718 г.р.

Жена

1744 г.р.

Дети

1775 г.р.
1778 г.р.
1781 г.р.
1788 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Афонасий

Мать: Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Домна Фролова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Павелъ

Мать ребёнка: Домна Фролова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ермолай

Мать ребёнка: Домна Фролова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Домна Фролова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Фролова

Смерть
1791
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