Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Афонасий
Мать: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Домна Фролова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Павелъ
Мать ребёнка: Домна Фролова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ермолай
Мать ребёнка: Домна Фролова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Домна Фролова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Фролова
Смерть
1791