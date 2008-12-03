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Юндин Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1950

Дата смерти

03.12.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1979

Дочь: Юндина Виктория Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1986

Сын: Юндин Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Бороденко Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бороденко Наталья Григорьевна

Смерть
03.12.2008
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