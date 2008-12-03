Юндин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1950
Дата смерти03.12.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1979
Дочь: Юндина Виктория Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1986
Сын: Юндин Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Бороденко Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.2008