Юндин Владислав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮндин Владислав Владимирович

Юндин Владислав Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1986

Отец: Юндин Владимир Иванович

Мать: Бороденко Наталья Григорьевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close