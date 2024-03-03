Иванов Прохор Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти04.09.1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Иванов Иван Прохоров
Рождение ребёнка
Около 1836
Рождение ребёнка
15.01.1860
Дочь: Ксения Прохорова
Мать ребёнка: Иванова Евфросиния Никифорова
Рождение ребёнка
12.11.1873
Дочь: Екатерина Прохорова
Мать ребёнка: Иванова Евфросиния Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.09.1875
Умер в 70 лет от старости.