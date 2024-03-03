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Иванов Прохор Гаврилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

04.09.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Иванов Иван Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Иванов Сергей Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1860

Дочь: Ксения Прохорова

Мать ребёнка: Иванова Евфросиния Никифорова

Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1873

Дочь: Екатерина Прохорова

Мать ребёнка: Иванова Евфросиния Никифорова

Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Евфросиния Никифорова

Смерть
04.09.1875
Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Умер в 70 лет от старости.
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