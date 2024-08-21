Иванова Евфросиния Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти18.03.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1860
Дочь: (Иванова) Ксения Прохорова
Отец ребёнка: Иванов Прохор Гаврилов
Рождение ребёнка
12.11.1873
Дочь: (Иванова) Екатерина Прохорова
Отец ребёнка: Иванов Прохор Гаврилов
Смерть
18.03.1894
Умерла в 71 год от старости.