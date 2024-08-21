Иванова Евфросиния Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евфросиния Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

18.03.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Прохор Гаврилов

Рождение ребёнка
15.01.1860

Дочь: (Иванова) Ксения Прохорова

Отец ребёнка: Иванов Прохор Гаврилов

Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1873

Дочь: (Иванова) Екатерина Прохорова

Отец ребёнка: Иванов Прохор Гаврилов

Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Смерть
18.03.1894
Жаркова, Томский округ, Томская губерния
Умерла в 71 год от старости.

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