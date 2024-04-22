Дмитриев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения19.10.1916
Дата смерти27.09.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1916
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриева Зоя Петровна
Луга
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриева Зоя Петровна
Луга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дмитриева Зоя Петровна
Смерть
27.09.1988