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Дмитриев Дмитрий Иванович

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Место рождения

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.10.1916

Дата смерти

27.09.1988

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1916

Отец: Дмитриев Иван Всеволодович

Мать: Дмитриева Татьяна Алексеевна

Малый Лужок, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Зоя Петровна

Луга
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Зоя Петровна

Луга
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриева Зоя Петровна

Смерть
27.09.1988
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