Дмитриева Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Зоя Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Иванович

Луга
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Иванович

Луга
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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