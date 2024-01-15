Дмитриева Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Иванович
Луга
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Дмитрий Иванович
Луга
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно