Ляхов Анатолий Дмитриевич
Место рожденияЯрославская область; Большесельский район; село Борышанск
Дата рождения1917
Дата смерти22.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Бракосочетание
Неизвестно
второй муж - Ляхов Константин Дмитриевич, родной брат Ляхова Анатолия Дмитриевича
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1940
Сын: Ляхов Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Ляхова (Чихачева) Лидия Александровна
Смерть
22.02.1944