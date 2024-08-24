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Ляхов Анатолий Дмитриевич

Место рождения

Ярославская область; Большесельский район; село Борышанск

Дата рождения

1917

Дата смерти

22.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Ляхов Дмитрий Иванович

Мать: Лебедева Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Ляхова) Наталья Константиновна

второй муж - Ляхов Константин Дмитриевич, родной брат Ляхова Анатолия Дмитриевича
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляхова (Чихачева) Лидия Александровна

Рождение ребёнка
19.07.1940

Сын: Ляхов Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Ляхова (Чихачева) Лидия Александровна

Смерть
22.02.1944

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