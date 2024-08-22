Лебедева Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Ляхов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ляхов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1920

Сын: Ляхов Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Ляхов Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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