Лебедева Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ляхов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ляхов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1920
Сын: Ляхов Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Ляхов Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно