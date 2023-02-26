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Екатерина Самуйлова

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Место рождения

д.Юшковские Старины

Дата рождения

23.11.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1759 г.р.

Мать

До 1784 г.р.

Муж

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
23.11.1802

Отец: Самуил Емельянов

Мать: Параскева Илларионова

д.Юшковские Старины
Бракосочетание
20.07.1820

Муж: Игнатий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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