Екатерина Самуйлова
Место рожденияд.Юшковские Старины
Дата рождения23.11.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1802
Отец: Самуил Емельянов
Мать: Параскева Илларионова
д.Юшковские Старины
Бракосочетание
20.07.1820
Муж: Игнатий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно