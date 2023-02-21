Аронова (Колмыкова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1911
Рождение ребёнка
18.04.1912
Отец ребёнка: Аронов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
28.01.1914
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Аронов Григорий Сергеевич
Рождение ребёнка
15.05.1916
Дочь: Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Аронов Григорий Сергеевич
Смерть
Неизвестно