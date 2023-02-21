Аронова (Колмыкова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аронова (Колмыкова) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1911

Муж: Аронов Григорий Сергеевич

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
18.04.1912

Сын: Аронов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Аронов Григорий Сергеевич

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1914

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Аронов Григорий Сергеевич

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1916

Дочь: Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Аронов Григорий Сергеевич

Рождествено, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно
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