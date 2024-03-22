Аронов Григорий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1886 ст.
Бракосочетание
06.02.1911
Жена: Аронова Анна Павловна
Рождение ребёнка
18.04.1912
Мать ребёнка: Аронова Анна Павловна
Рождение ребёнка
28.01.1914
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Аронова Анна Павловна
Рождение ребёнка
15.05.1916
Дочь: Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Аронова Анна Павловна
Смерть
Неизвестно