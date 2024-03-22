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Аронов Григорий Сергеевич

Место рождения

Рождествено, Истра, Московская область

Дата рождения

25.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1886 ст.

Отец: Аронов Сергей Александрович

Мать: Аронова Александра Михайловна

Рождествено, Истра, Московская область
Бракосочетание
06.02.1911

Жена: Аронова Анна Павловна

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
18.04.1912

Сын: Аронов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Аронова Анна Павловна

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1914

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Аронова Анна Павловна

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
15.05.1916

Дочь: Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Аронова Анна Павловна

Рождествено, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно
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