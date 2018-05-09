Паращенко Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1961
Дата смерти09.05.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таранова Галина Павловна
Рождение ребёнка
19.08.1984
Дочь: Паращенко Анна Ивановна
Мать ребёнка: Таранова Галина Павловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1986
Мать ребёнка: Таранова Галина Павловна
Смерть
09.05.2018