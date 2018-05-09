Паращенко Иван Андреевич 17.04.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Паращенко Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1961

Дата смерти

09.05.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1961

Отец: Паращенко Андрей Федорович

Мать: Точилкина Зоя Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таранова Галина Павловна

Рождение ребёнка
19.08.1984

Дочь: Паращенко Анна Ивановна

Мать ребёнка: Таранова Галина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1986

Сын: Паращенко Павел Иванович

Мать ребёнка: Таранова Галина Павловна

Смерть
09.05.2018

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