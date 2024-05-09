Таранова Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения03.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1984
Дочь: Паращенко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Паращенко Иван Андреевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1986
Отец ребёнка: Паращенко Иван Андреевич