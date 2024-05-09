Таранова Галина Павловна 03.01.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Таранова Галина Павловна

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Место рождения

Столбун, Ветковский район, Гомельская область

Дата рождения

03.01.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Столбун, Ветковский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паращенко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
19.08.1984

Дочь: Паращенко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Паращенко Иван Андреевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.05.1986

Сын: Паращенко Павел Иванович

Отец ребёнка: Паращенко Иван Андреевич

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