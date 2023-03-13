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Кувшиновъ Андрей
Кувшиновъ Андрей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Пол
Мужской
Отец
Кувшиновъ Евтихій
1869 г.р.
Мать
Кувшинова (Крыгина) Марѳа
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Кувшиновъ Евтихій
Мать:
Кувшинова Марѳа
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