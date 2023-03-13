Кувшинова (Крыгина) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Крыгина) Марѳа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Крыгинъ Романъ

Мать: Крыгина Прасковья

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кувшиновъ Андрей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Евтихій

Бракосочетание
16.08.1892

Муж: Кувшиновъ Евтихій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.07.1893

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Евтихій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.11.1895

Сын: Кувшиновъ Степанъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Евтихій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1898

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Евтихій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1906

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Кувшиновъ Евтихій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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