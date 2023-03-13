Кувшинова (Крыгина) Марѳа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Крыгинъ Романъ
Мать: Крыгина Прасковья
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кувшиновъ Андрей
Отец ребёнка: Кувшиновъ Евтихій
Бракосочетание
16.08.1892
Муж: Кувшиновъ Евтихій
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.07.1893
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Евтихій
Рождение ребёнка
15.11.1895
Сын: Кувшиновъ Степанъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Евтихій
Рождение ребёнка
02.07.1898
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Евтихій
Рождение ребёнка
20.06.1906
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Евтихій