Габдрашитов Рахматулла Рахматуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти26.02.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1945
Дочь: Хабибуллина Раида Рахматулловна
Мать ребёнка: Вагапова Ильхамия Нургалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдрашитов Раиль Рахматуллович
Мать ребёнка: Вагапова Ильхамия Нургалиевна
Смерть
26.02.1946