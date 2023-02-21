Габдрашитов Рахматулла Рахматуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрашитов Рахматулла Рахматуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

26.02.1946

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1945

Дочь: Хабибуллина Раида Рахматулловна

Мать ребёнка: Вагапова Ильхамия Нургалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдрашитов Раиль Рахматуллович

Мать ребёнка: Вагапова Ильхамия Нургалиевна

Смерть
26.02.1946
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