Солодянкина Татьяна Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиПосле 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Солодянкин Ефим Савватеев
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Афимья Ефимова
Отец ребёнка: Солодянкин Ефим Савватеев
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Солодянкин Ефим Савватеев
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Катерина Ефимова
Отец ребёнка: Солодянкин Ефим Савватеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1750