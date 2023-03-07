Солодянкина Татьяна Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Татьяна Моисеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Солодянкин Ефим Савватеев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Афимья Ефимова

Отец ребёнка: Солодянкин Ефим Савватеев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Солодянкин Ефим Савватеев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Катерина Ефимова

Отец ребёнка: Солодянкин Ефим Савватеев

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Ефим Савватеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1750
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