Ерёмина (Крестьянка) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Крестьянка) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Ерёмин (Крестьянин) Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барин

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Ерёмин Василий

Отец ребёнка: Барин

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
У него была кличка "Барин", т.к. он сын настоящего барина
Рождение ребёнка
22.05.1902 ст.

Дочь: Ерёмина Елена

Отец ребёнка: не указан

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.06.1906 ст.

Дочь: Ерёмина Анна

Отец ребёнка: не указан

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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