Ерёмина (Крестьянка) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: Ерёмин (Крестьянин) Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барин
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Ерёмин Василий
Отец ребёнка: Барин
У него была кличка "Барин", т.к. он сын настоящего барина
Рождение ребёнка
22.05.1902 ст.
Дочь: Ерёмина Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.06.1906 ст.
Дочь: Ерёмина Анна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно