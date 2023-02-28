Василий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Васильев

Василий Васильев

avatar

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

28.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1877

Отец: Василий Афанасиев

Мать: Лукия Алексеева

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Ирина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1897

Сын: Лаврентий Васильев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1899

Сын: Терентий Васильев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1902

Сын: Пётр Васильев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close