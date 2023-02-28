Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения28.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1877
Отец: Василий Афанасиев
Мать: Лукия Алексеева
Бракосочетание
30.01.1895
Жена: Ирина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1897
Сын: Лаврентий Васильев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
20.06.1899
Сын: Терентий Васильев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
29.06.1902
Сын: Пётр Васильев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно