Мельникова (Колышникова (Калашникова)) Марианна Ильинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Банникова (Меньщикова) Екатерина Поликарповна
Отец ребёнка: Меньщиков Карп
Бракосочетание
1776
Муж: Меньщиков Карп
Рождение ребёнка
1788
Сын: Меньщиков Корнилий
Отец ребёнка: Меньщиков Карп
Рождение ребёнка
1808
Сын: Меньщиков Трофим
Отец ребёнка: Меньщиков Карп