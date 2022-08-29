Мельникова (Колышникова (Калашникова)) Марианна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Колышникова (Калашникова)) Марианна Ильинична

Место рождения

Евангелька, Кунгурский округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Евангелька, Кунгурский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова (Меньщикова) Екатерина Поликарповна

Отец ребёнка: Меньщиков Карп

Бракосочетание
1776

Муж: Меньщиков Карп

Рождение ребёнка
1788

Сын: Меньщиков Корнилий

Отец ребёнка: Меньщиков Карп

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Меньщиков Трофим

Отец ребёнка: Меньщиков Карп

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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