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Денисов Сергей Яковлевич

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

18.04.1920

Дата смерти

Около ?.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область
Призыв на военную службу
25.05.1940
Кропивницкий, Кіровоградська область
Призван на срочную службу Кировоградским ГВК
Демобилизация
26.02.1945
Госпиталем ЭГ 5130 был признан негодным к военной службе.
Рождение ребёнка
Около 1946

Дочь: Почётова Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Денисова Тамара Васильевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
29.04.1948

Дочь: Колоскова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Денисова Тамара Васильевна

Кропивницкий, Кіровоградська область
Военная награда
07.05.1970
Кропивницкий, Кіровоградська область
Орден Славы 3 степени
Военная награда
06.04.1985
Кропивницкий, Кіровоградська область
Орден Отечественной войны 1 степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Денисова Тамара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Тамара Васильевна

Смерть
Около ?.09.1986
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