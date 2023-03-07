Денисов Сергей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1920
Дата смертиОколо ?.09.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
25.05.1940
Призван на срочную службу Кировоградским ГВК
Демобилизация
26.02.1945
Госпиталем ЭГ 5130 был признан негодным к военной службе.
Рождение ребёнка
Около 1946
Дочь: Почётова Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Денисова Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
29.04.1948
Дочь: Колоскова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Денисова Тамара Васильевна
Военная награда
07.05.1970
Орден Славы 3 степени
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны 1 степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Денисова Тамара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.09.1986