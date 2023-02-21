Чумак ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумак ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Чумак Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Чумак Никифор

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Чумак Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Чумак Никифор

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Чумак Виктор Никифорович

Отец ребёнка: Чумак Никифор

Межирич, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумак Никифор

Смерть
Неизвестно
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