Чумак ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Чумак Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Чумак Никифор
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чумак Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Чумак Никифор
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Чумак Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чумак Никифор
Смерть
Неизвестно