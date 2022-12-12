Чумак Григорий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиМежду 11.07.1942 и 01.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Чумак Никифор
Мать: Чумак ?
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Агафья Никитична Чумак
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Полина Григорьевна
Мать ребёнка: Агафья Никитична Чумак
Рождение ребёнка
19.02.1922
Дочь: Тоболина Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Агафья Никитична Чумак
Рождение ребёнка
1924
Сын: Чумак Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Агафья Никитична Чумак
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Агафья Никитична Чумак
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Никитична Чумак
Смерть
Между 11.07.1942 и 01.09.1942
Ростовская обл., Калмыцкий р-н, с. Кутейниково, в районе
Причина смерти: На войне