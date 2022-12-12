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Чумак Григорий Никифорович

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Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Между 11.07.1942 и 01.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Чумак Никифор

Мать: Чумак ?

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Чумак Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Агафья Никитична Чумак

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Полина Григорьевна

Мать ребёнка: Агафья Никитична Чумак

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.02.1922

Дочь: Тоболина Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Агафья Никитична Чумак

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Чумак Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Агафья Никитична Чумак

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чумак Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Агафья Никитична Чумак

Межирич, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумак Матрена Никифорофна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Никитична Чумак

Смерть
Между 11.07.1942 и 01.09.1942
Ростовская обл., Калмыцкий р-н, с. Кутейниково, в районе
Причина смерти: На войне
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