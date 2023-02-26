Васса Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1793
Дочь: Ксения Данилова
Отец ребёнка: Данила Сергеев
Рождение ребёнка
01.02.1796
Дочь: Агафия Данилова
Отец ребёнка: Данила Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данила Сергеев
Смерть
Неизвестно