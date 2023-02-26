Васса Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1793

Дочь: Ксения Данилова

Отец ребёнка: Данила Сергеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1796

Дочь: Агафия Данилова

Отец ребёнка: Данила Сергеев

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данила Сергеев

Смерть
Неизвестно
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