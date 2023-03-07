Горшенина (Деулина) Мария
Место рождения
Дата рождения01.04.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1873
Отец: Деулинъ Филиппъ
Мать: Деулина Васса
Бракосочетание
22.01.1893
Муж: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
13.11.1893
Дочь: Горшенина Екатерина
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
сельцо Петровка
Рождение ребёнка
10.04.1895
Сын: Горшенинъ Антипъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
22.03.1896
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
04.09.1898
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
01.04.1905
Сын: Горшенинъ Георгий
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ