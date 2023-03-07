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Лукьянов Никита Федоров

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Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1896 ст.

Жена: Лукьянова Прасковья Николаевна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
1904

Сын: Лукьянов Семен

Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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