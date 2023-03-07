Лукьянов Никита Федоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1896 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Церковь Успенская
Рождение ребёнка
1904
Сын: Лукьянов Семен
Мать ребёнка: Лукьянова Прасковья Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно